Гольдштейн вступил в должность главы ЕАО 

Ростислав Гольдштейн, одержавший победу на выборах губернатора Еврейской автономной области, вступил в должность главы региона.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вступая в должность губернатора Еврейской автономной области, клянусь соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы ЕАО, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — сказал он во время инаугурации.
Ранее Игорь Кобзев, победивший на досрочных выборах губернатора Иркутской области, набрав 60,79% голосов избирателей, вступил в должность.