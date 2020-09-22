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Гольдштейн вступил в должность главы ЕАО 

RT на русском и ещё 2 12 минут назад
Гольдштейн вступил в должность главы ЕАО
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Ростислав Гольдштейн, одержавший победу на выборах губернатора Еврейской автономной области, вступил в должность главы региона.
Об этом сообщает РИА Новости.

«Вступая в должность губернатора Еврейской автономной области, клянусь соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы ЕАО, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — сказал он во время инаугурации.

Ранее Игорь Кобзев, победивший на досрочных выборах губернатора Иркутской области, набрав 60,79% голосов избирателей, вступил в должность.
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Политика , Игорь Кобзев , Ростислав Гольдштейн , Еврейская Автономная Область
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