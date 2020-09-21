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Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ 

РИА Новости 2 часа назад
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Фото: РИА Новости
Предлагаемая США сделка по ДСНВ — заключение рамочного документа до истечения срока ДСНВ — хороша только для них, для Москвы ничего привлекательного в ней нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ — меморандум — в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного Договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Трамп, "плата за вход" повысится.

"Это, безусловно, стало бы хорошей сделкой для самих США. С этой точки зрения посол Биллингсли прав", — заявил Рябков в интервью изданию "Коммерсант", комментируя это предложение.

"Что касается российской стороны, то оснований для какой бы то ни было сделки, в том виде, как это предлагается коллегами в Вашингтоне, нет. Все три пункта, которые выдвигаются Соединенными Штатами в качестве предусловия для того, чтобы они приняли решение в пользу продления ДСНВ, нам представляются слишком далеко идущими и не содержащими привлекательных элементов. На той основе, которую предлагают американцы, хорошая сделка не просматривается. Мы в свою очередь в контактах с американскими переговорщиками неоднократно указывали, какой может быть сбалансированная, взаимоприемлемая основа для будущих договоренностей в этой сфере. Понимая сложность движения вперед с учетом того, насколько различны наши подходы и как далеко они отстоят друг от друга, мы и предлагаем продлить ДСНВ в том виде, как он подписан. Мы не ищем для себя никаких односторонних преимуществ, но и на односторонние уступки не пойдем", — сказал дипломат.

По его словам, если США готовы вырабатывать "нечто новое на основе баланса интересов", на основе паритета, "без претензий на односторонние шаги навстречу им со стороны России", тогда сделка, "наверное, будет возможна".

"Но для ее выработки понадобится время. Мы сможем себе обеспечить его, если ДСНВ будет продлен", — добавил Рябков.

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Политика , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , МИД , Китай , Москва , США
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