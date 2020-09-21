В ГД ответили на заявление Латушко

"Если бы данный гражданин обратился в наш профильный комитет, естественно, нам не о чем с ним разговаривать, потому что у нас есть стопроцентная информация о том, что так называемый оппозиционный координационный совет находится под четким и жестким управлением центра по управлению ситуацией в Белоруссии. В этот центр входят спецслужбы Польши, Литвы и Украины, и они сегодня координируют деятельность всего координационного совета", — сказал Водолацкий РИА Новости.