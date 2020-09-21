В ГД ответили на заявление Латушко

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что комитету не о чем разговаривать с членом президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павлом Латушко.
Ранее Латушко заявил, что после выступления в Европарламенте готов выступить и на заседании в российской Госдуме, чтобы представитель позицию КС, и обратился к депутатам Госдумы с соответствующим предложением в видеообращении, которое было размещено в понедельник в его Telegram-канале.
Ранее в понедельник Латушко выступил по видеосвязи на заседании комитета ЕП по иностранным делам.
"Если бы данный гражданин обратился в наш профильный комитет, естественно, нам не о чем с ним разговаривать, потому что у нас есть стопроцентная информация о том, что так называемый оппозиционный координационный совет находится под четким и жестким управлением центра по управлению ситуацией в Белоруссии. В этот центр входят спецслужбы Польши, Литвы и Украины, и они сегодня координируют деятельность всего координационного совета", — сказал Водолацкий РИА Новости.
Парламентарий отметил, когда координационный совет говорит о том, что ситуация в Белоруссии — это их внутреннее дело, а сам во главе со Светланой Тихановской просит ввести против своего народа экономические санкции, из-за которых каждый белорус может потерять рабочее место, заработную плату, достаток в семье, "то это уже не оппозиция, это враги Белоруссии, а с врагами Белоруссии нам не о чем разговаривать", — заключил Водолацкий.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов — как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.