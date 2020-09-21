В Москве отреагировали на ультиматум Вашингтона по ДСНВ

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«В гонку вооружений себя втянуть не дадим»: в Москве отреагировали на условие Вашингтона по ДСНВ 

RT на русском 22 минуты назад
Ультимативные приёмы Вашингтона, связанные с договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, снижают шансы на достижение соглашения. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, попытки втянуть Москву в гонку вооружений будут пресечены.
Ранее спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что США предложили РФ к февралю согласовать меморандум по вооружениям, который предполагает дальнейшее подписание полноценного договора. Он также сообщил, что «плата за вход» в ДСНВ для российской стороны повысится, если условия не будут приняты до президентских выборов в США.
Шансы на продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений будут минимальны, если США не откажутся от ультимативных предложений. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по ДСНВ.

«Попытки Биллингсли надавить, указывая, что цена продления ДСНВ для России возрастёт, как он это сформулировал: после истечения нынешнего срока договор не будет продлён и так далее — это всё ультимативные приёмы, которые только уменьшают шансы на какую бы то ни было договорённость. Мы не можем в таком жанре разговаривать», — сказал Рябков.

Он также отметил, что Россия готова к любому развитию событий по ДСНВ, поскольку уже созданы все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности. При этом замглавы МИД пояснил, что Москва выступает в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере.

«Понятно, что в гонку вооружений мы себя втянуть не дадим. И расчёты если такие и есть у кого бы то ни было, в том числе в Вашингтоне, на втягивание России в изнурительную гонку вооружений, они, безусловно, ошибочны», — добавил дипломат.

Кроме того, Рябков обвинил Биллингсли в искажении позиции Москвы касательно подключения к договору Китая.

«Это просто преднамеренное искажение нашей позиции: мы придерживаемся того подхода, что вопрос о том, присоединяться или не присоединяться к любым переговорам, к любым соглашениям, относится к сфере суверенного выбора любой страны, включая Китай», — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту» заявил «о весьма разумном» предложении к Москве относительно продления ДСНВ. При этом он сообщил, что если Россия не примет текущие условия, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход» повысится.

«С учётом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединённые Штаты, каких не накладывает на Россию», — сказал Биллингсли, добавив, что будущее соглашение должно стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Напомним, что на 3 ноября в США намечены президентские выборы. В них примут участие действующий глава Белого дома Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) был подписан в 2010 году и действует вплоть до 5 февраля 2021-го, если его не заменит другое соглашение. Россия и США обязались сократить свои стратегические наступательные вооружения и не размещать наступательные виды вооружения за пределами национальных границ.
По словам президента России Владимира Путина, этот договор является последним инструментом ограничения гонки вооружений, без которого мир станет более опасным и менее предсказуемым.
Россия заинтересована в продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и неоднократно указывала США на то, что отказ от соглашения будет ошибкой. Такое мнение высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой. Если договор всё же не будет продлён, мы найдём эффективные способы себя защитить», — указал дипломат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул значимость ДСНВ. По его мнению, ультимативные заявления несут только негатив, усиливая напряжённость между сторонами.

«Нужно садиться за стол переговоров и обеспечивать также участие новых игроков, таких, как Китай, которые могли бы быть заинтересованы в этом договоре. Россия и США, будучи крупными государствами, ответственные не только за состояние двухсторонней повестки дня, но и за безопасность во всём мире. Поэтому здесь нельзя выдвигать какие-то ультимативные требования, принуждать кого-то к принятию определённых решений. Необходимо обеспечить инклюзивный прозрачный диалог с привлечением военных экспертов так, чтобы новый договор был рабочим инструментом, а не средством политического шантажа», — заметил парламентарий в беседе с RT.

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Политика , Видео , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Джозеф Байден , Антон Морозов , Василий Небензя , Дональд Трамп , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ООН , РИА Новости , Москва , США
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