Лавров: США утратили талант дипломатии

Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", комментируя действия США по Ирану

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему накладывать ограничения на нарушителей "эмбарго" на поставку оружия Ирану. По данным агентства Рейтер, Вашингтон уже 21 сентября введет санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.

В этой связи Лавров напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана", а есть особый режим, согласно которому поставки оружия являются предметом рассмотрения СБ ООН

Министр отметил, что 18 октября 2020 года этот режим будет остановлен, и США не могут повлиять на это, так как сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который, в том числе, регулировал этот вопрос.

"Эмбарго нет, и не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", — добавил Лавров.

Однако, по словам министра, США "озвучивают много странных вещей", в том числе выставляют требования партнерам.

"И, если их партнеры говорят, что не могут поступить так, просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются. Ставят ультиматум, обозначают сроки и вводят санкции", — сказал Лавров.

Он напомнил, что символом американской Республиканской партии является слон, но призвал Вашингтон не рассматривать мир "как посудную лавку".

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.