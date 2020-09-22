Десять депутатов Госдумы попали в больницу из-за COVID-19 

Порядка 50 депутатов Государственной думы уже переболели коронавирусом, еще 10 проходят лечение в больнице. Об этом заявил председатель нижней палаты парламета РФ Вячеслав Володин во вторник, 22 сентября.
Фамилии заболевших народных избранников он отказался называет, так как это «будет неправильно»
— На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек. Десять депутатов находится в больницах, — цитирует Володина РИА Новости.