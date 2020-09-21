Представителя Крыма прервали на форуме ООН 

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Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона Романа Чегринца на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов «российский Крым », передает РИА «Новости».

По словам Чегринца, модератор форума прервала его речь на видеоконференции, не дав до конца озвучить выступление. Чегринец предположил, что это было сделано после жалобы украинской стороны.

Он подчеркнул, что хотел коснуться темы разжигания в Белоруссии русофобских настроений западными СМИ и институтами с использованием методики фейк-ньюс.

Форум ООН был посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам.

Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.