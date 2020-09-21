Путин повысил оклады судей на 3% 

Оклады судей в России будут повышены с 1 октября на 3%. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным , опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, индексация коснется окладов судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов. Подчеркивается, что такое решение принято "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия".

Индексация окладов судей, как правило, происходит ежегодно. Так, с 1 января 2018 года они были увеличены на 4%, а с 1 октября 2019 года — на 4,3%.