Москву разозлил ультиматум США 

Так Рябков ответил спецпосланнику президента США Маршаллу Биллингсли , заявившему, что СНВ-3 не продлят, если Москва и Вашингтон не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю.

«Выбор сейчас за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от своих ультиматумов и тогда мы сможем начать о чем-то договариваться, либо тогда просто договора не будет», — подчеркнул Рябков.

По его словам, основа документа, предлагаемая США, Россию не устраивает.

« [Она] не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности», — заключил замглавы МИД.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Это единственное действующее соглашение России и США об ограничении вооружений.

Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства по договору. Американцы сочли российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.

После решения США президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора Россией в качестве зеркального ответа.