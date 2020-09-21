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Москву разозлил ультиматум США 

Мария Иванова 1 час назад
Москву разозлил ультиматум США
Фото: Reuters
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится на ультиматумы США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости.
Так Рябков ответил спецпосланнику президента США Маршаллу Биллингсли, заявившему, что СНВ-3 не продлят, если Москва и Вашингтон не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю.

«Выбор сейчас за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от своих ультиматумов и тогда мы сможем начать о чем-то договариваться, либо тогда просто договора не будет», — подчеркнул Рябков.

По его словам, основа документа, предлагаемая США, Россию не устраивает.

« [Она] не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности», — заключил замглавы МИД.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Это единственное действующее соглашение России и США об ограничении вооружений.
Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства по договору. Американцы сочли российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.
После решения США президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора Россией в качестве зеркального ответа.
Глава США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. В новое соглашение США хотят вовлечь не только Россию, но также Китай и другие страны.
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Политика , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Москва , США
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