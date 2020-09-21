«Россию будущего» Навального ликвидировали 

Верховный суд удовлетворил требования Минюста о ликвидации политической партии Алексея Навального «Россия будущего». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 сентября.

В прошлом году Минюст отказал в регистрации партии, аргументировав свое решение тем, что это наименование уже использовано другой политической структурой, председателем которой является Александр Зорин . Ранее он возглавлял Партию свободных граждан.

Ранее партия Навального носила названия Партия прогресса и «Народный альянс». Навальный пытался зарегистрировать политдвижение с 2013 года, однако получал отказы от Минюста из-за неправильно оформленных документов. В июне 2018 года сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали документы для регистрации «России будущего».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня его лечили в местной больнице, а 22 августа доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи после серии тестов заявили об отравлении оппозиционера ядом группы «Новичок». Между тем российские медики ядов в организме Навального не обнаружили. Из медицинской комы российского пациента вывели 10 сентября.