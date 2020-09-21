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«Россию будущего» Навального ликвидировали 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
«Россию будущего» Навального ликвидировали
Фото: РИА Новости
Верховный суд удовлетворил требования Минюста о ликвидации политической партии Алексея Навального «Россия будущего». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 сентября.
В прошлом году Минюст отказал в регистрации партии, аргументировав свое решение тем, что это наименование уже использовано другой политической структурой, председателем которой является Александр Зорин. Ранее он возглавлял Партию свободных граждан.
Ранее партия Навального носила названия Партия прогресса и «Народный альянс». Навальный пытался зарегистрировать политдвижение с 2013 года, однако получал отказы от Минюста из-за неправильно оформленных документов. В июне 2018 года сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали документы для регистрации «России будущего».
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня его лечили в местной больнице, а 22 августа доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи после серии тестов заявили об отравлении оппозиционера ядом группы «Новичок». Между тем российские медики ядов в организме Навального не обнаружили. Из медицинской комы российского пациента вывели 10 сентября.
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Комментарии 2
Политика , Александр Зорин , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Партия Прогресса
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