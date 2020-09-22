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Глава СВР назвал главную цель дела Навального 

Lenta.ru и ещё 5 25 минут назад
В разведке РФ назвали цель дела Навального
Фото: РИА Новости
Главной целью раскручивания дела Алексея Навального западными странами является блокировка строительства «Северного потока-2». Такое мнение во вторник, 22 сентября, высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
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По словам Нарышкина, в последнее время СВР фиксирует активные попытки некоторых стран Запада раскрутить ситуацию с Навальным и добиться блокировки газопровода в качестве наказания для России. Подобную активность глава службы назвал примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — пояснил Нарышкин.

При этом он выразил надежду, что Евросоюз в преддверии зимы все-таки будет полагаться на здравый смысл. «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении "Северного потока — 2" по принципу: "Назло бабушке отморожу уши"», — отметил директор СВР.
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Политика , Алексей Навальный , Сергей Нарышкин , ЕС , ИТАР-ТАСС
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