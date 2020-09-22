В разведке РФ назвали цель дела Навального

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По словам Нарышкина, в последнее время СВР фиксирует активные попытки некоторых стран Запада раскрутить ситуацию с Навальным и добиться блокировки газопровода в качестве наказания для России. Подобную активность глава службы назвал примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — пояснил Нарышкин.