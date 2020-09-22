В Совфеде появится еще один первый вице-спикер

Совет Федерации на первом пленарном заседании 23 сентября рассмотрит вопрос о введении в палате второй должности первого вице-спикера, сообщил ТАСС во вторник источник в верхней палате парламента.
"Вопрос о введении в Совете Федерации еще одной должности вице-спикера будет завтра выноситься на пленарное заседание", — пояснил источник.
Он не уточнил кандидатов на обе должности заместителей председателя Совфеда. В настоящее время первым вице-спикером палаты является Николай Федоров, представляющий Чувашию.