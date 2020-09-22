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Источник: в Совфеде планируют ввести еще одну должность первого вице-спикера 

ТАСС и ещё 4 40 минут назад
В Совфеде появится еще один первый вице-спикер
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на первом пленарном заседании 23 сентября рассмотрит вопрос о введении в палате второй должности первого вице-спикера, сообщил ТАСС во вторник источник в верхней палате парламента.

"Вопрос о введении в Совете Федерации еще одной должности вице-спикера будет завтра выноситься на пленарное заседание", — пояснил источник.

Он не уточнил кандидатов на обе должности заместителей председателя Совфеда. В настоящее время первым вице-спикером палаты является Николай Федоров, представляющий Чувашию.
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Политика , Николай Федоров , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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