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Собчак пришлось рискнуть ради интервью с Поклонской 

Общественная служба новостей и ещё 4 29 минут назад
Собчак пошла на риск ради Поклонской
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак для своего YouTube-канала взяла интервью у Натальи Поклонской. Ради беседы ей пришлось поехать в Крым.
Запись разговора состоялась 24 августа, в День независимости Украины. Местом встречи Поклонская выбрала ресторан крымских татар.
Собчак подчеркнула, что приехала в Крым на один день только ради интервью с Поклонской. По ее словам, она не хочет, чтобы из-за этого у нее впоследствии возникли проблемы с въездом на Украину.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что актер Павел Прилучный попал в базу должников из-за двухсот рублей. Он не оплатил судебные издержки за бракоразводный процесс с Агатой Муцениеце.
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Политика , Павел Прилучный , Ксения Собчак , Агата Муцениеце , Наталья Поклонская , Республика Крым
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