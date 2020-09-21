Собчак пошла на риск ради Поклонской

Запись разговора состоялась 24 августа, в День независимости Украины . Местом встречи Поклонская выбрала ресторан крымских татар.

Собчак подчеркнула, что приехала в Крым на один день только ради интервью с Поклонской. По ее словам, она не хочет, чтобы из-за этого у нее впоследствии возникли проблемы с въездом на Украину.