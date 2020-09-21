Собчак пошла на риск ради Поклонской

Телеведущая Ксения Собчак для своего YouTube-канала взяла интервью у Натальи Поклонской. Ради беседы ей пришлось поехать в Крым.
Запись разговора состоялась 24 августа, в День независимости Украины. Местом встречи Поклонская выбрала ресторан крымских татар.
Собчак подчеркнула, что приехала в Крым на один день только ради интервью с Поклонской. По ее словам, она не хочет, чтобы из-за этого у нее впоследствии возникли проблемы с въездом на Украину.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что актер Павел Прилучный попал в базу должников из-за двухсот рублей. Он не оплатил судебные издержки за бракоразводный процесс с Агатой Муцениеце.