Поклонская выбрала между Николаем II и Путиным 

Вчера журналистка Ксения Собчак опубликовала новый эпизод своего шоу. Его героиней стала Поклонская. В ходе программы она, в частности, ответила на вопрос о том, кого любит больше — Николая II или Путина.

«Государь Николай II… Владимира Владимировича я тоже люблю! Но государь, он… наш…» — заявила парламентарий.