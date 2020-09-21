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Поклонская выбрала между Николаем II и Путиным 

Артём Кульша 1 час назад
Поклонская выбрала между Николаем II и Путиным
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская любит последнего императора России Николая II больше, чем действующего президента России Владимира Путина. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Вчера журналистка Ксения Собчак опубликовала новый эпизод своего шоу. Его героиней стала Поклонская. В ходе программы она, в частности, ответила на вопрос о том, кого любит больше — Николая II или Путина.

«Государь Николай II… Владимира Владимировича я тоже люблю! Но государь, он… наш…» — заявила парламентарий.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Поклонская направила более 40 обращений в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», посвященный предполагаемой связи Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, на экстремизм и запретить показ картины.
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Политика , Алексей Учитель , Матильда Кшесинская , Ксения Собчак , Наталья Поклонская , Николай II , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума
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