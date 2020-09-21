Поклонская выбрала между Николаем II и Путиным 

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская любит последнего императора России Николая II больше, чем действующего президента России Владимира Путина. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Вчера журналистка Ксения Собчак опубликовала новый эпизод своего шоу. Его героиней стала Поклонская. В ходе программы она, в частности, ответила на вопрос о том, кого любит больше — Николая II или Путина.
«Государь Николай II… Владимира Владимировича я тоже люблю! Но государь, он… наш…» — заявила парламентарий.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Поклонская направила более 40 обращений в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», посвященный предполагаемой связи Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, на экстремизм и запретить показ картины.