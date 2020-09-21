Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 7 6 часов назад
МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Фото: Lenta.ru
Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
«С сожалением констатируем, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала СПЧ очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — говорится в сообщении.
По мнению МИД, резолюция — это попытка путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе. Утверждается, что западные страны используют СПЧ, чтобы делигитимизировать власть в республике, что только подрывает репутацию Совета.
Резолюцию по ситуации в Белоруссии приняли 19 сентября. Россия предложила 17 поправок. Несмотря на то, что ряд стран поддержали их, ни одна не была принята. Финальный документ в том числе призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах. СМИ публиковали анонимные свидетельства врачей, что в больницах лежат девушки, поступившие из изоляторов с разрывами шейки матки, и мужчины, попавшие в проктологические отделения.
Последние новости
Навальный потребовал вернуть ему одежду из омской больницы Навальный потребовал вернуть ему одежду из омской больницы Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках В Москве начали строить новую линию метро В Москве начали строить новую линию метро
Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Совет по правам человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский пригрозил депутатам «показательными посадками»
Зеленский пригрозил депутатам «показательными посадками»
Добровинский отреагировал на санкции к Пашаеву
Добровинский отреагировал на санкции к Пашаеву
Карьера Нетребко под угрозой
Карьера Нетребко под угрозой
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Беспилотные «жигули» на трассе в Москве попали на видео
00:05
Беспилотные «жигули» на трассе в Москве попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
00:32
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Происшествия
Навальный рассказал об ощущениях после выхода из комы
00:59
Навальный рассказал об ощущениях после выхода из комы
Политика
Попогребский в реанимации
02:01
Попогребский в реанимации
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть