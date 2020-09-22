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Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19 

РИА Новости и ещё 17 18 минут назад
Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин наградил орденом Пирогова семь врачей. Медали Луки Крымского удостоены девять врачей.
Кроме того, Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Яне Орловой — заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Политика , Владимир Путин
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