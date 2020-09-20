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Президент России записал видеообращение для Генассамблеи ООН 

ТК «Звезда» и ещё 8 1 час назад
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Фото: ТК «Звезда»
На данный момент текст выступления Владимира Путина пока не раскрывается.
На Генассамблеи ООН в онлайн формате 22 сентября запланировано выступление президента России Владимира Путина. Для этого глава государства уже записал видеообращение.
На кадрах, представленных телеканалом «Россия 1», можно увидеть, что на заднем плане Путина баннер с надписью «Общее будущее общими силами», а перед ним лежит довольно большая стопка листов с речью.
На данный момент текст выступления российского президента пока не раскрывается. Однако можно предположить, что в своем обращении Путин затронет большое количество вопросов. Выступление президента России будет показано в первый день прений на Генассамблее ООН. Неделя высокого уровня проводится в виртуальном формате с целью безопасности на фоне пандемии коронавируса.
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Политика , Владимир Путин , Генассамблея ООН
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