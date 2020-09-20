Украинский депутат критикует позицию Киева по Белоруссии

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Загородний заявил, что испытывает отвращение к позиции Украины по ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
"То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает", — говорится в сообщении.
По словам депутата, Минск ранее всегда оказывал поддержку Киеву не смотря на стремление Украины стать часть НАТО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина стала "форпостом политических провокаций" в белорусской республике.