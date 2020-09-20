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Украинский депутат выразил отвращение к позиции Киева по Белоруссии 

Газета.Ru 11 минут назад
Украинский депутат критикует позицию Киева по Белоруссии
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Загородний заявил, что испытывает отвращение к позиции Украины по ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает", — говорится в сообщении.

По словам депутата, Минск ранее всегда оказывал поддержку Киеву не смотря на стремление Украины стать часть НАТО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина стала "форпостом политических провокаций" в белорусской республике.
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Политика , В мире , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , Верховная Рада , НАТО , Киев
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