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Россия поможет деньгами африканским странам 

Lenta.ru 16 минут назад
Россия поможет Африке деньгами
Фото: Reuters
Правительство России согласилось помочь деньгами ряду африканских стран через внесение целевого взноса в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
Гуманитарная помощь пойдет в Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканскую Республику. Эти средства, подчеркнули в правительстве, окажут «позитивный политический и информационный эффект», а также укрепят отношения с этими странами.
Размер помощи в сообщении не указывается. Решение принято по итогам заседания правительства в среду, 16 сентября, где в том числе обсуждался проект федерального бюджета.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что за Москва списала африканским странам долгов на общую сумму 20 миллиардов долларов, однако не уточнил за какой период. А общая сумма долгов, которые Россия простила заемщикам за последние 20 с лишним лет, превышает 140 миллиардов долларов.
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Политика , Африка , Владимир Путин , Правительство РФ , Бурунди , Джибути , Сомали , Сьерра-Леоне , ЦАР
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