Россия поможет Африке деньгами

Правительство России согласилось помочь деньгами ряду африканских стран через внесение целевого взноса в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Гуманитарная помощь пойдет в Бурунди Центральноафриканскую Республику . Эти средства, подчеркнули в правительстве, окажут «позитивный политический и информационный эффект», а также укрепят отношения с этими странами.

Размер помощи в сообщении не указывается. Решение принято по итогам заседания правительства в среду, 16 сентября, где в том числе обсуждался проект федерального бюджета.