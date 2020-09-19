Водный кризис: в Крыму вводят новые ограничения 

Алуште и нескольких поселках на юге Крыма на следующей неделе ограничат водоснабжение. Об этом в Фейсбуке сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

Ограничения начнут действовать с 23 сентября. С 23:00 до 05:00 в системе водопровода снизят давление, что позволит экономить воду.

«В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления — это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года», — написала Огнева.

В конце августа в Симферополе и ближайших поселках также поэтапно ограничили подачу воды. Режим экономии может сохраниться до весны.

На юге России, в частности, в Крыму сейчас наблюдается засуха и дефицит воды.

После возвращения Крыма в состав РФ, Киев перекрыл Северо-Крымский канал, обеспечивавший около 85% потребностей.