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«Дрожат ноги»: Навальный сделал заявление из больницы 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Навальный сделал заявление из больницы
Фото: ТАСС
Блогер Алексей Навальный рассказал, как в его мозге восстанавливаются нейронные связи.
По словам оппозиционера, ему приходится заново учиться обращаться с телефоном, а «налить себе водички превращается в целый аттракцион». Но его нынешнее состояние является заметным прогрессом.
Ставки на новости: Навальный выступит с видеообращением

«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?» — написал Навальный в Инстаграме.

Сейчас, по словам Навального, у него дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он понимает, что за объект лестница и для чего он нужен. Лестница вызывает ассоциацию с лифтом, как у всех здоровых людей.

«Много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки» — подытожил Навальный.

Он снабдил пост фото, где самостоятельно спускается по лестнице.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Госдума нашла след западных спецслужб в деле Навального.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
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Политика , Алексей Навальный , Госдума
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