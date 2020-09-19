Навальный сделал заявление из больницы

Блогер Алексей Навальный рассказал, как в его мозге восстанавливаются нейронные связи.

По словам оппозиционера, ему приходится заново учиться обращаться с телефоном, а «налить себе водички превращается в целый аттракцион». Но его нынешнее состояние является заметным прогрессом.

«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало?» — написал Навальный в Инстаграме.

Сейчас, по словам Навального, у него дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он понимает, что за объект лестница и для чего он нужен. Лестница вызывает ассоциацию с лифтом, как у всех здоровых людей.

«Много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки» — подытожил Навальный.

Он снабдил пост фото, где самостоятельно спускается по лестнице.