Проблема с водой в Крыму получила развитие

Ограниченное водоснабжение введут в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма с 23 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации Алушты Галину Огневу.

«В ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление», — сообщила она.

По словам главы администрации Алушты, снижение давления позволит сэкономить воду и гарантировать, что даже без осадков она будет в кранах домов и квартир до апреля 2021 года.

Введение ограничений подачи воды в Крыму связано с засухой. До присоединения полуострова к России весной 2014 года около 85% потребностей жителей региона в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.