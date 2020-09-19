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На юге Крыма ограничат подачу воды 

BFM.RU и ещё 3 13 минут назад
Проблема с водой в Крыму получила развитие
Фото: РИА Новости
Ограниченное водоснабжение введут в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма с 23 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации Алушты Галину Огневу.

«В ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление», — сообщила она.

По словам главы администрации Алушты, снижение давления позволит сэкономить воду и гарантировать, что даже без осадков она будет в кранах домов и квартир до апреля 2021 года.
Введение ограничений подачи воды в Крыму связано с засухой. До присоединения полуострова к России весной 2014 года около 85% потребностей жителей региона в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.
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Политика , Общество , Алушта
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