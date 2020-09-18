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Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии
Фото: РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии.
Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.

"Незаконные односторонние санкции сами по себе, которые используются как инструмент коллективного наказания и нацелены на разжигание социального недовольства, также мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии", — сказал Небензя.

"Мы недавно слышали о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не политика смены режима", — заявил российский постпред на заседании СБ ООН.
Он призвал те стороны, которые демонстрируют неуважение к международному праву, отказаться от этой практики.
Ранее в сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальное признание президента Дональда Трампа о подобных намерениях подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".
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Комментарии 1
Политика , В мире , США , Башар Асад , Джеймс Мэттис , Василий Небензя , Дональд Трамп , Министерство обороны , МИД , Совбез ООН , ООН , Сирия
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