Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии 

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии.
Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.
"Незаконные односторонние санкции сами по себе, которые используются как инструмент коллективного наказания и нацелены на разжигание социального недовольства, также мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии", — сказал Небензя.
"Мы недавно слышали о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не политика смены режима", — заявил российский постпред на заседании СБ ООН.
Он призвал те стороны, которые демонстрируют неуважение к международному праву, отказаться от этой практики.
Ранее в сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальное признание президента Дональда Трампа о подобных намерениях подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".