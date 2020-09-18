Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Аксёнов негативно отреагировал на репортаж NBC о Крыме 

News.ru 1 час назад
Аксёнов отреагировал на репортаж NBC о Крыме
Фото: News.ru
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал скандальный репортаж телеканала NBC о Крыме.
Ранее телеканале NBC выпустил материал о Крыме. В нём утверждалось, что Вашингтон помогал «украинским подразделениям, которые воевали с российскими войсками» на полуострове.
Конечно, никаких «украинских подразделений» в Крыму нет и быть не может. Возможно, эта странная и провокационная информация является следствием географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам, — написал глава региона в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, всем известно, что Соединённые Штаты поддерживают и подстрекают украинских властей в их деструктивной деятельности по отношению к Крыму.

Это касается в том числе попыток шпионажа и совершения терактов на нашей территории, — отметил Аксёнов.

Он добавил, что силовые структуры, базирующиеся на полуострове, обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы.
Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.
Как писал NEWS.ru, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землёй, а крымчане — украинцами.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
News.ru: последние новости
МИД потребовал у посла Эстонии объяснений из-за бегства россиянина МИД потребовал у посла Эстонии объяснений из-за бегства россиянина Лавров: Тихановская «говорит не своим голосом» Лавров: Тихановская «говорит не своим голосом» Мишустин: Россия меняет правила въезда в страну Мишустин: Россия меняет правила въезда в страну
Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Александр Молохов , телеканал NBC , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве начался апокалипсис
В Москве начался апокалипсис
«Есть распоряжение меня убить»: Вашингтон давит на Москву
«Есть распоряжение меня убить»: Вашингтон давит на Москву
Дочь Литвиновой показало фото в бикини
Дочь Литвиновой показало фото в бикини
Пока вы спали: Москва выдвинула требование Берлину
Пока вы спали: Москва выдвинула требование Берлину
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение