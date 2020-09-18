Аксёнов отреагировал на репортаж NBC о Крыме

Ранее телеканале NBC выпустил материал о Крыме. В нём утверждалось, что Вашингтон помогал «украинским подразделениям, которые воевали с российскими войсками» на полуострове.

Конечно, никаких «украинских подразделений» в Крыму нет и быть не может. Возможно, эта странная и провокационная информация является следствием географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам, — написал глава региона в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, всем известно, что Соединённые Штаты поддерживают и подстрекают украинских властей в их деструктивной деятельности по отношению к Крыму.

Это касается в том числе попыток шпионажа и совершения терактов на нашей территории, — отметил Аксёнов.

Он добавил, что силовые структуры, базирующиеся на полуострове, обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.