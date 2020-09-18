В Евросоюзе отказались понимать Россию

Евросоюз на плановом саммите в середине октября проведет широкую дискуссию по отношениям с Россией. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества 21 сентября.
"В октябре у нас будет полная дискуссия по отношениям с Россией", — сказал он, подчеркнув, что ЕС "не понимает поведения России".
По словам дипломата, отношения с Россией в контексте ситуации с Алексеем Навальным будут обсуждаться и на заседании Совета ЕС в понедельник.
"Министры получат информацию от главы МИД Германии", — добавил он.