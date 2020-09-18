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Путин похвалил конкурс «Лидеры России» 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Путин похвалил конкурс «Лидеры России»
Фото: ТАСС
Конкурс «Лидеры России» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, заявил президент Владимир Путин. Он похвалил подобные форматы в ходе заседания Военно-промышленной комиссии в преддверии Дня оружейника, который отмечается 19 сентября. Стенограмма онлайн-встречи опубликована на сайте Кремля.

«Отмечу, что подобные форматы — президентский и федеральный резерв управленческих кадров, открытый конкурс "Лидеры России" и ряд других — активно развиваются и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти», — заключил глава государства.

Ранее в сентябре Путин, выступая на встрече с победителями третьего сезона конкурса «Лидеры России», заявил, что обновление кадров должно основываться на талантах и способностях человека, а продвижение по службе и карьерный рост — быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны.
В этом году суперфинал конкурса «Лидеры России» проходил в Мастерской управления «Сенеж» и объединил 300 участников из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Победителями стали 106 конкурсантов.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Военно-промышленная комиссия
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