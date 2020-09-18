Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дом правительства РФ отремонтируют за 5 млрд рублей 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Дом правительства РФ отремонтируют за 5 млрд рублей
Фото: ТАСС
На реконструкцию Дом правительства выделят из бюджета 5,27 млрд руб., передает РБК.
Дом правительства России находится на Краснопресненской набережной в Москве.
Проект предполагает реконструкцию внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. Новое строительство и изменение ландшафта не планируется. В главной части Белого дома реконструируют Аванзал и Зал наград, изменив интерьер и материалы отделки.
По данным газета, работы по ремонту связаны с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и большим числом протечек, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Газета.Ru: последние новости
Лавров высказался об отказе Германии сотрудничать по Навальному Лавров высказался об отказе Германии сотрудничать по Навальному Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией США и ЕС могут на следующей неделе объявить о санкциях против Белоруссии США и ЕС могут на следующей неделе объявить о санкциях против Белоруссии
Политика , Правительство РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
В сибирских кратерах увидели опасность
В сибирских кратерах увидели опасность
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
Россия испытала реактивную «Дань»
Россия испытала реактивную «Дань»
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение