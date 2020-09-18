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«Нас хотят наказать за Навального»: Лавров обрушился на Запад 

Артём Кульша 21 минуту назад
«Нас хотят наказать за Навального»: Лавров обрушился на Запад
Фото: РИА Новости
Инцидент с политиком Алексеем Навальным — абсолютно надуманный предлог для наказания России. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости.
Володин заявил, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры. Вчера депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали ввести санкции в отношении России в связи с инцидентом с Навальным.

«Нас хотят наказывать за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать за инцидент с Навальным. Предлоги абсолютно надуманные!» — прокомментировал Лавров.

Он обратил внимание на то, что власти Германии отказываются сотрудничать с властями России при расследовании ситуации с Навальным, а именно отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры России, выполняв таким образом свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
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Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Европарламент , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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