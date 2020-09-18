РФ обратилась к Франции и Швейцарии по Навальному

Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы Франции и Швеции запросы о правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи", — отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве сообщили, что "в новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов".