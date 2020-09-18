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Генпрокуратура РФ направила запросы во Францию и Швейцарию по инциденту с Навальным 

ТАСС и ещё 10 20 минут назад
РФ обратилась к Франции и Швейцарии по Навальному
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы Франции и Швеции запросы о правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи", — отметили в Генпрокуратуре.

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В ведомстве сообщили, что "в новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов".
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