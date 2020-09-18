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Госдума нашла след западных спецслужб в деле Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
Госдума нашла след западных спецслужб в деле Навального
Фото: РИА Новости
Призывы Европарламента к ужесточению антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорят о том, что в деле замешаны западные спецслужбы, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он предложил немецким политикам обсудить сложившееся положение веще в парламентском формате, сообщает РИА Новости.
Накануне, как сообщал «Рамблер», депутаты Европарламента в ходе очередного заседания составили резолюцию, в рамках которой отметили необходимость введения новых ограничений в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
Комментируя решение европейских коллег, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что теперь можно открыто говорить о заинтересованности иностранных спецслужб в деле Навального. По его словам, к авторам подобной инициативы должны быть применены меры ответственности, если для европейцев понятия «демократия», «международное право» и «закон» не пустой звук.

«Предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники», — цитирует агентство слова Володина.

Спикер Госдумы посоветовал и другим странам «тщательнее разобраться в вопросе».
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Политика , Алексей Навальный , Вячеслав Володин , Бундестаг , Европарламент , Госдума , РИА Новости
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