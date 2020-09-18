Госдума нашла след западных спецслужб в деле Навального 

Накануне, как сообщал «Рамблер», депутаты Европарламента в ходе очередного заседания составили резолюцию, в рамках которой отметили необходимость введения новых ограничений в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Комментируя решение европейских коллег, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что теперь можно открыто говорить о заинтересованности иностранных спецслужб в деле Навального. По его словам, к авторам подобной инициативы должны быть применены меры ответственности, если для европейцев понятия «демократия», «международное право» и «закон» не пустой звук.

«Предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники», — цитирует агентство слова Володина.

Спикер Госдумы посоветовал и другим странам «тщательнее разобраться в вопросе».