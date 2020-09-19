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Киркоров отреагировал на «оправдания» Баскова за клип с цитатой Лукашенко 

News.ru и ещё 45 2 часа назад
Киркоров отреагировал на «оправдания» Баскова за клип с цитатой Лукашенко
Фото: News.ru
Певец Николай Басков ответил на появившиеся в СМИ материалы, судя по которым исполнитель оправдывается за участие в записи песни и клипа «Любимую не отдают», в которой используется цитата белорусского президента Александра Лукашенко.
Он разместил скриншот фейковой записи на своей официальной странице в социальной сети. Басков подчеркнул, что аккаунты на Facebook и Twitter, на которых от его имени написан тест с оправданиями, ему самому не принадлежат. Певец также обратился к журналистам. Он потребовал от сотрудников СМИ проверять подлинность аккаунта до того, как публиковать цитаты из чьей-то речи.
В комментариях к этому посту Баскова отметился Филипп Киркоров, который тоже снялся в клипе «Любимую не отдают». Певец болгарского происхождения, судя по всему, до этого уже успел ознакомиться с «оправданиями» коллеги.
Только хотел написать тебе «а не сошёл ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?», — написал Киркоров под постом на странице Баскова в Instagram.
Ранее российские звёзды поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.
Как передавал NEWS.ru, певица Анита Цой призналась, что на съёмки клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко её подтолкнула собственная гражданская позиция.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Филипп Киркоров , Анита Цой , Николай Басков , Александр Лукашенко
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