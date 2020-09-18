Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Володин заявил, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Володин сделал заявление по ситуации с Навальным
Фото: ТАСС
Заявления Европарламента свидетельствуют о том, что за ситуацией с Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы. Такое мнение в пятницу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", — сказал Володин.

В связи с этим он снова призвал Бундестаг в рамках парламентского измерения "еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники".

Заявления по Белоруссии

Заявления Европарламента по Белоруссии Володин назвал грубым вмешательством в дела страны и попыткой подменить волю белорусского народа.

"Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии", — сказал спикер. По его словам, "решение, которое было принято — не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии".

Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
ТАСС: последние новости
МИД РФ: санкции США тормозят урегулирование в Сирии и нацелены на удушение ее экономики МИД РФ: санкции США тормозят урегулирование в Сирии и нацелены на удушение ее экономики Замглавы МИД РФ Руденко отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии Замглавы МИД РФ Руденко отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии В МИД России прокомментировали заявления Борреля о "санкциях имени Навального" В МИД России прокомментировали заявления Борреля о "санкциях имени Навального"
Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Вячеслав Володин , Бундестаг , Европарламент , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Байдена в краже идей
Трамп обвинил Байдена в краже идей
Янковского заподозрили в романе с замужней актрисой
Янковского заподозрили в романе с замужней актрисой
Кремль прокомментировал требование Польши по выдаче диспетчеров
Кремль прокомментировал требование Польши по выдаче диспетчеров
США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России
США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России
Видео
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
01:30
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
Общество
Появилось видео последствий урагана в Москве
01:13
Появилось видео последствий урагана в Москве
Происшествия
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть