Володин сделал заявление по ситуации с Навальным

Заявления Европарламента свидетельствуют о том, что за ситуацией с Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы. Такое мнение в пятницу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.
"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", — сказал Володин.
В связи с этим он снова призвал Бундестаг в рамках парламентского измерения "еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники".
Заявления по Белоруссии
Заявления Европарламента по Белоруссии Володин назвал грубым вмешательством в дела страны и попыткой подменить волю белорусского народа.
"Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии", — сказал спикер. По его словам, "решение, которое было принято — не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии".