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СМИ: Лисовский уйдет из Совета Федерации 

Парламентская газета и ещё 2 48 минут назад
Лисовский уйдет из Совета Федерации
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский уйдет из верхней палаты парламента. Об этом сообщил в четверг заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.
Ранее стало известно, что Лисовский снялся с выборов в Курганскую областную думу.

«Лисовский не участвовал в выборах. Соответственно, в силу закона, он не может быть делегирован от Курганской области. Следовательно, он уходит (из Совфеда)», — цитирует РИА «Новости» слова замсекретаря «ЕР».

Перминов отметил, что только действующий депутат может быть делегирован в Совет Федерации, соответственно, Лисовский прекратит свои полномочия.
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Политика , Другое , Сергей Лисовский , Единая Россия , Совет Федерации , РИА Новости
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