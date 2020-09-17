Лисовский уйдет из Совета Федерации

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский уйдет из верхней палаты парламента. Об этом сообщил в четверг заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.
Ранее стало известно, что Лисовский снялся с выборов в Курганскую областную думу.
«Лисовский не участвовал в выборах. Соответственно, в силу закона, он не может быть делегирован от Курганской области. Следовательно, он уходит (из Совфеда)», — цитирует РИА «Новости» слова замсекретаря «ЕР».
Перминов отметил, что только действующий депутат может быть делегирован в Совет Федерации, соответственно, Лисовский прекратит свои полномочия.