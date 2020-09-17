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МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального 

РИА Новости 21 минуту назад
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
Фото: Reuters
Члены технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Алексея Навального, говорится в заявлении МИД РФ.

"На протяжении всей прошлой недели на наши обращения в технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами — мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с Навальным не идёт. А в это же время доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ ещё в две назначенные лаборатории ОЗХО", — сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, будет неудивительно, если последними окажутся уже отметившиеся в "деле Скрипалей" лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне.

"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", — резюмировали в МИД РФ.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Политика , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , МИД , Генпрокуратура РФ , СКР
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