Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лавров объяснил Зеленским отсутствие прогресса по минским соглашениям 

Lenta.ru 1 час назад
Лавров объяснил отсутствие прогресса по «Минску-2»
Фото: РИА Новости
Москва не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в своем интервью.
По его словам, о том, что прогресса по мирному урегулированию не ожидается, говорят сами власти страны, в том числе Зеленский, вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как пояснил Лавров, украинские политики считают, что на минских соглашениях — в частности, на обвинениях в адрес Москвы, которая якобы их не выполняет — и строится политика Евросоюза и США по продлению антироссийских санкций.
Глава МИД подчеркнул, что такая точка зрения невольно навязывается западным странам, в частности, Германии и Франции, из-за чего прогресс по мирному урегулированию на востоке Украины отсутствует. По словам министра, украинская сторона также считает жителей не подконтрольных Киеву территорий террористами — это также препятствует достижению соглашений.
Россия, Украина, Франция и Германия входят в «нормандскую четверку». Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке ополчения самопровозглашенных республик и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Последние новости
Единственный российский губернатор времен Ельцина ушел в отставку Единственный российский губернатор времен Ельцина ушел в отставку СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет Появились подробности о бутылке из дела Навального Появились подробности о бутылке из дела Навального
Комментарии
Политика , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Алексей Резников , МИД , ЕС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Apple удалила приложения ВГТРК из украинского AppStore
Apple удалила приложения ВГТРК из украинского AppStore
Коронавирус в России: данные оперштаба на 12 сентября
Коронавирус в России: данные оперштаба на 12 сентября
У Королевой и Тарзана украли компромат
У Королевой и Тарзана украли компромат
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение