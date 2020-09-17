Медведев: арест и выдача Польше россиян невозможны 

"Ничего кроме сожаления и возмущения подобная активность вызвать не может", — написал Медведев. Он подчеркнул, что работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году. "Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны", — подчеркнул Медведев, комментируя соответствующие требования польской стороны по делу о крушении самолета президента республики Леха Качиньского.