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Медведев: арест и выдача Польше россиян невозможны 

ТАСС 1 час назад
Медведев: арест и выдача Польше россиян невозможны
Фото: ТАСС
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что требования властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в день крушения самолета Ту-154М в 2010 году, вызывает лишь сожаление и возмущение. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Ничего кроме сожаления и возмущения подобная активность вызвать не может", — написал Медведев. Он подчеркнул, что работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году. "Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны", — подчеркнул Медведев, комментируя соответствующие требования польской стороны по делу о крушении самолета президента республики Леха Качиньского.

Медведев назвал аморальными действия польских властей по консолидации электората на почве пещерной русофобии.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Польша
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