«Это, наверное, уголовное преступление»

«Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в Вильнюсе — столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти (в Белоруссии. — RNS)…Тихановская делает заявления, которые, конечно же, вызывают огромное количество вопросов», — сказал Лавров.