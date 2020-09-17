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Лавров высказался о заявлениях Тихановской 

Rambler News Service и ещё 3 37 минут назад
«Это, наверное, уголовное преступление»
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, делая различные заявления, говорит «не своим голосом», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVi.

«Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в Вильнюсе — столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти (в Белоруссии. — RNS)…Тихановская делает заявления, которые, конечно же, вызывают огромное количество вопросов», — сказал Лавров.

Министр напомнил заявления Тихановской об озабоченности тесными отношениями России и Белоруссии, а также о ее призыве к белорусским силовикам «встать на сторону закона».

«Это прямое приглашение к измене, измене присяге и, в общем-то, измене Родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление. Поэтому те, кто обеспечивает ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, они должны осознавать свою ответственность», — подчеркнул Лавров.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Он сам планировал баллотироваться в президенты, однако ему отказали, после чего Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании, Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. По всей стране начались массовые протестные акции оппозиции.
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Политика , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , Вильнюс , Литва
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