Посла Эстонии вызвали в МИД РФ

"Судя по словам самого Литреева, он выехал в Эстонию еще в мае По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету", — сказала она на брифинге.