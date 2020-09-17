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Посла Эстонии вызвали в МИД 

РИА Новости 39 минут назад
Посла Эстонии вызвали в МИД РФ
Фото: РИА Новости
Российский МИД вызвал к себе посла Эстонии для разъяснения обстоятельств выезда в страну россиянина Александра Литреева, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Судя по словам самого Литреева, он выехал в Эстонию еще в мае  По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету", — сказала она на брифинге.

Литреев — сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security. Известен как создатель приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка".
Вечером 22 февраля его задержали у отеля в Екатеринбурге, где он собирался поселиться, и предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков. Вину Литреев признал полностью. Его отправили в СИЗО, но 17 марта изменили меру пресечения на домашний арест. Позже суд отпустил Литреева и из-под домашнего ареста.
В начале сентября Ленинский районный суд повторно отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Литреева и оставил его под подпиской о невыезде.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ФСИН , Эстония
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