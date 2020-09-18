Захарова пообещала Западу симметричный ответ за санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу депутатов Европейского парламента, которые призвали ужесточить санкции в отношении России на фоне событий в Белоруссии и после инцидента с Алексеем Навальным. В эфире программы журналиста Владимира Соловьёва в YouTube она рассказала о возможном ответе России на очередные санкции.
«Мы действуем всегда зеркально. Мы на это будем реагировать — как на все санкции, как на все стоп-листы. Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем — к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо», — сказала Захарова.
Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. Это произошло после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Согласно подсчетам ЦИК, он набрал чуть более 80% голосов. Оппозиция не согласна с этими результатами.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали. В больнице Омска Алексей Навальный впал в кому. По требованию близких его перевели на лечение в Германию. 10 сентября Навальный пришел в себя и начал говорить. Ранее «ФедералПресс» писал, что стало известно, чем займется Навальный после выздоровления.