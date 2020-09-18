Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Захарова пообещала Западу симметричный ответ 

РИА «ФедералПресс» и ещё 5 10 минут назад
Захарова пообещала Западу симметричный ответ за санкции
Фото: council.gov.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу депутатов Европейского парламента, которые призвали ужесточить санкции в отношении России на фоне событий в Белоруссии и после инцидента с Алексеем Навальным. В эфире программы журналиста Владимира Соловьёва в YouTube она рассказала о возможном ответе России на очередные санкции.

«Мы действуем всегда зеркально. Мы на это будем реагировать — как на все санкции, как на все стоп-листы. Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем — к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо», — сказала Захарова.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. Это произошло после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Согласно подсчетам ЦИК, он набрал чуть более 80% голосов. Оппозиция не согласна с этими результатами.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали. В больнице Омска Алексей Навальный впал в кому. По требованию близких его перевели на лечение в Германию. 10 сентября Навальный пришел в себя и начал говорить. Ранее «ФедералПресс» писал, что стало известно, чем займется Навальный после выздоровления.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Депутат Карелин досрочно ушел в отставку Депутат Карелин досрочно ушел в отставку США призвали Россию повлиять на действия Лукашенко США призвали Россию повлиять на действия Лукашенко Алексей Навальный может самостоятельно вставать с больничной койки Алексей Навальный может самостоятельно вставать с больничной койки
Комментарии 8
Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , МИД , Европарламент , Центризбирком России , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта страшная потеря человечества из-за COVID-19
Раскрыта страшная потеря человечества из-за COVID-19
«Катрана» ждут испытания на корветах и фрегатах
«Катрана» ждут испытания на корветах и фрегатах
Ивлееву укусила муха цеце
Ивлееву укусила муха цеце
«Переехавший в Москву» сын Лукашенко попал на видео
«Переехавший в Москву» сын Лукашенко попал на видео
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение