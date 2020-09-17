Кремль прокомментировал слухи о повторном введении карантина 

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет никаких оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Рамблер» писал, что в декабре в Китае началась вспышка COVID-19. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших достигло около 29,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило миллион человек.

Официальный представитель Кремля заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции, которая вводилась весной 2020 года.