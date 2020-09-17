Россия сделала США предупреждение

В частности, Руденко призвал США не вмешиваться в дела республики, указав на недопустимость дестабилизации ситуации в стране и навязывания «односторонних посреднических услуг». Помимо этого, дипломат отметил перспективность конституционной реформы Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Евросоюз отказал президенту Белоруссии в признании легитимности, в Кремле его, напротив, поддержали.