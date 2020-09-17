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Россия сделала США предупреждение по Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 4 44 минуты назад
Россия сделала США предупреждение
Фото: ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор с послом США в России Джоном Салливаном и сделал предупреждение по ситуации в Белоруссии. Детали разговора опубликованы на сайте российского МИД.
В частности, Руденко призвал США не вмешиваться в дела республики, указав на недопустимость дестабилизации ситуации в стране и навязывания «односторонних посреднических услуг». Помимо этого, дипломат отметил перспективность конституционной реформы Белоруссии.
В конце августа глава МИД России Сергей Лавров также обратил внимание заместителя госсекретаря США Стивена Бигана на инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу. Тогда представитель США заверил, что Вашингтон не хочет создавать искусственный кризис в республике.
Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Евросоюз отказал президенту Белоруссии в признании легитимности, в Кремле его, напротив, поддержали.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Джон Салливан , Сергей Лавров , Стивен Биган , Александр Лукашенко , Андрей Руденко , МИД , ЕС , США
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