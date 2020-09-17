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Новый премьер-министр Японии попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
16 сентября 2020 года в Японии на пост вступил новый премьер-министр. Им стал 71-летний Есихидэ Суга. Суга был Генеральным секретарем кабинета министров Японии с 2012-го по 2020-й год. 14 сентября также назначен на пост председателя Либерально-Демократической партии Японии.
Есихидэ Суга родился в посёлке Огати (в настоящее время город Юдзава префектуры Акита) 6 декабря 1948 года и получил степень бакалавра в университете Хосэй в Токио. В течение одиннадцати лет работал помощником депутата парламента, затем — в министерстве внешней торговли и промышленности в 1984 году, после чего — членом городского совета Иокогамы.
Политика , Видео , ЛДПР , Япония
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