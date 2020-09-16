Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии

Посольство РФ Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.

"Пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами, — говорится в распространенном в среду сообщении диппредставительства. — Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово "импортозамещение", а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро".

Как отметили в посольстве, эти "карательные меры" не стали препятствием для проведения в России знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований, включая чемпионат мира по футболу. "Не помешали они и тому, что по итогам 2019 года Россия заняла шестое место в мире и второе в Европе по размеру ВВП, — подчеркнули дипломаты. — О технологической же мощи нашей страны наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 километров".

"В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего, — резюмировали в посольстве. — При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с Москвой, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо".

14 сентября Кальюлайд в интервью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации заявила, что время России начинает подходить к концу, сославшись на якобы имеющую место слабость России с экономической точки зрения и "исключительно плохое положение с точки зрения демографии".