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Госдума отклонила законопроект о переходе на юлианский календарь 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
Госдума отклонила идею о юлианском календаре
Фото: РИА Новости
Госдума в среду отклонила предложенный депутатами от ЛДПР в 2017 году законопроект о переходе России на юлианский календарь.

"Комитет рассмотрел данный законопроект и предлагает его отклонить, потому что переход на юлианский календарь потребует огромных затрат с нулевым коэффициентом пользы", — заявил на заседании член профильного комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

Авторами законопроекта в 2017 году выступили тогда еще депутаты Михаил Дегтярев, ныне занимающий пост врио губернатора Хабаровского края, и Борис Чернышов (сейчас замглавы Рособрнадзора). Поправками в закон "Об исчислении времени в РФ" предлагалось ввести в законодательство понятие "юлианского календаря" как "системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным", а также утвердить его использование на территории России.
В пояснительной записке авторы напоминают, что "6 января 1918 года в Российской республике издан один из первых декретов советской власти — Декрет о введении западноевропейского календаря, который ознаменовал переход к летоисчислению в григорианском стиле".

"С этого времени все события, произошедшие до 14 февраля 1918 года, датируются двойной датой, то есть указывается старый стиль (юлианский), а в скобках — новый (григорианский)", — отмечают они.

Разработчики ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что григорианский календарь несовершенен, так как "не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня".
Отличие двух календарей заключается в периодичности наступления високосных лет. В XX и XXI столетиях разница между этими календарями составляет 13 дней, к XXII веку она достигнет 14.
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Политика , Борис Чернышов , Михаил Дегтярев , Николай Герасименко , Рособрнадзор , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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