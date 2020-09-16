Госдума отклонила идею о юлианском календаре

Госдума в среду отклонила предложенный депутатами от ЛДПР в 2017 году законопроект о переходе России на юлианский календарь.

"Комитет рассмотрел данный законопроект и предлагает его отклонить, потому что переход на юлианский календарь потребует огромных затрат с нулевым коэффициентом пользы", — заявил на заседании член профильного комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

Авторами законопроекта в 2017 году выступили тогда еще депутаты Михаил Дегтярев , ныне занимающий пост врио губернатора Хабаровского края , и Борис Чернышов (сейчас замглавы Рособрнадзора ). Поправками в закон "Об исчислении времени в РФ" предлагалось ввести в законодательство понятие "юлианского календаря" как "системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным", а также утвердить его использование на территории России.

В пояснительной записке авторы напоминают, что "6 января 1918 года в Российской республике издан один из первых декретов советской власти — Декрет о введении западноевропейского календаря, который ознаменовал переход к летоисчислению в григорианском стиле".

"С этого времени все события, произошедшие до 14 февраля 1918 года, датируются двойной датой, то есть указывается старый стиль (юлианский), а в скобках — новый (григорианский)", — отмечают они.

Разработчики ссылаются на мнение ученых, которые утверждают, что григорианский календарь несовершенен, так как "не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня".

Отличие двух календарей заключается в периодичности наступления високосных лет. В XX и XXI столетиях разница между этими календарями составляет 13 дней, к XXII веку она достигнет 14.