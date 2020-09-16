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Мишустин изменил правила въезда в Россию 

Артём Кульша 14 минут назад
Правила въезда в Россию изменятся — будет упрощен визовый режим для иностранных граждан, родственники которых являются российскими гражданами. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел заседание правительства. В ходе него он сообщил, что визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России, будет упрощен — они смогут получать визы сроком до года.
По его словам, порядок пребывания на территории России иностранных супругов, родителей, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков россиян будет упрощен уже сегодня путем внесения поправок в соответствующий закон. Председатель правительства добавил, что также для этих людей будет упрощен порядок оформления виз — они смогут получать их на основании письменного заявления гражданина России.

«Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы», — также сообщил он.

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Политика , Видео , Общество , Михаил Мишустин
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