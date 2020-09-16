Правила въезда в Россию изменятся — будет упрощен визовый режим для иностранных граждан, родственники которых являются российскими гражданами. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел заседание правительства. В ходе него он сообщил, что визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России, будет упрощен — они смогут получать визы сроком до года.

По его словам, порядок пребывания на территории России иностранных супругов, родителей, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков россиян будет упрощен уже сегодня путем внесения поправок в соответствующий закон. Председатель правительства добавил, что также для этих людей будет упрощен порядок оформления виз — они смогут получать их на основании письменного заявления гражданина России.