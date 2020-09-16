Россия изменила правила въезда в страну 

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об изменении правил въезда в страну, сообщает РИА «Новости». По его словам, родственники граждан РФ смогут рассчитывать на получение долгосрочных виз сроком до года.
Кроме того, Мишустин оценил экономические последствия пандемии коронавируса. По его словам, на состоянии экономики сказалась не только эпидемия, но и санкции, и низкие цены на нефть. Мишустин подчеркнул: российской экономике «удалось пройти по острию».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с коронавирусом. Это будет зависеть от сценариев распространения инфекции.