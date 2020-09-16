Россия изменила правила въезда в страну 

Кроме того, Мишустин оценил экономические последствия пандемии коронавируса. По его словам, на состоянии экономики сказалась не только эпидемия, но и санкции, и низкие цены на нефть. Мишустин подчеркнул: российской экономике «удалось пройти по острию».