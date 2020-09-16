Кремль прокомментировал повышение акцизов на табак 

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Дмитрий Песков. Решения о увеличении ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты и ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) пока не принимались. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Министерство финансов России подготовило проект закона, который предусматривает увеличение ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо планируемых в настоящее время 4% с целью обеспечения выполнения социальных обязательств, взятых на себя государством во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сегодня средства массовой информации (СМИ) сообщили, что Министерство финансов предлагает повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза.

«Никаких решений пока не принималось», — прокомментировал Песков.

Он отметил, что драматическая всемирная экономическая конъюнктура, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, сказывается на экономике России, а Министерство финансов в поисках источников для увеличения доходной части федерального бюджета действует сообразно обстоятельствам.