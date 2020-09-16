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Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Кандидат в президенты США Джо Байден похвастался новым рингтоном на своем телефоне. Выдвинувший свою кандидатуру от Демократической партии политик на мероприятии, посвященному месяцу испанского наследия, похоже, предпочел начать свое выступление нетривиальным способом.
Выйдя к присутствующим, Байден достал свой телефон и включил песню пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси Despacito.
Ранее во время своей пресс-конференции Байден заявил, что большое количество стран заинтересовано в дестабилизации выборов в США, назвав Россию в их числе. В свою очередь, другой кандидат на пост главы Белого Дома Дональд Трамп заявил, что демократы слишком часто говорят о России, при этом действующий американский президент назвал их «настоящими маньяками».
Политика , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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