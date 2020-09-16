Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Дело Скрипалей и Навального — звенья одной цепи» 

Артём Кульша 1 час назад
«Дело Скрипалей и Навального — звенья одной цепи»
Фото: РИА Новости
Инциденты со шпионом Сергеем Скрипалем, его дочерью Юлией и политиком Алексеем Навальным — звенья одной цепи. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Вчера верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию с Навальным попыткой убийства и неоспоримыми доказательства того, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок», аналогичным тому, которыми были отравлены Скрипали. Также дипломат призвал власти России сотрудничать в расследовании инцидента и предложил назвать именем Навального режим санкций за нарушение прав человека.

«Дело Скрипалей и якобы отравление Навального — звенья одной большой провокационной цепи», — заявил в тот же день Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

Он обвинил Запад в преследовании циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции и реализации их путем постановок и подтасовок. Также парламентарий назвал санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным, если они будут введены, символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Комментарии 4
Политика , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , Леонид Слуцкий , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Видео
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение