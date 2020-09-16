20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске . 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Вчера верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию с Навальным попыткой убийства и неоспоримыми доказательства того, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок», аналогичным тому, которыми были отравлены Скрипали. Также дипломат призвал власти России сотрудничать в расследовании инцидента и предложил назвать именем Навального режим санкций за нарушение прав человека.

«Дело Скрипалей и якобы отравление Навального — звенья одной большой провокационной цепи», — заявил в тот же день Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

Он обвинил Запад в преследовании циничных целей по обеспечению своих преимуществ в геополитической конкуренции и реализации их путем постановок и подтасовок. Также парламентарий назвал санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным, если они будут введены, символом нечистоплотной борьбы Запада против России и синонимом политической провокации.