Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Горбачеву указали на трагическую ошибку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 17 минут назад
Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем «забыл» первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.
Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Великобритании и Франции. Документ предполагал отказ «четверки» от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с Польшей и отказывались ото всех других территориальных претензий, передает РИА «Новости».
По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие.
Известно также о том, что Запад обязался не расширять НАТО на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось «устным обещанием».
Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло «недопонимание» и таких обещаний никто никому никогда не давал.

«Дух» заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды «духа» станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы», — говорится в тексте статьи хорватского журналиста.

По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза.

«Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему «что бы было, если бы», — заключил автор.

Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера о том, что НАТО «ни на пядь» не продвинется на восток.
По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент Владимир Путин в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая «многочисленные нарушения западных обещаний».

«Если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис.

Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: «Где это написано? Нигде!» — говорится в статье.
Напомним, в июле сенатор Алексей Пушков заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя мог потребовать нейтрального статуса новой страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки» Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»
Комментарии 11
Политика , Видео , Михаил Горбачев , Алексей Пушков , Джеймс Бейкер , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
В РФ обнаружили следы внеземной жизни
«Мишка — подарок людям»: Ефремова оставят в СИЗО на 8…
«Мишка — подарок людям»: Ефремова оставят в СИЗО на 8…
Видео с Тихановской взбесило народ
Видео с Тихановской взбесило народ
Видео
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение