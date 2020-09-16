Горбачеву указали на трагическую ошибку 

Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем «забыл» первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии

Великобритании и Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также СССР, США Франции . Документ предполагал отказ «четверки» от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с Польшей и отказывались ото всех других территориальных претензий, передает РИА «Новости».

По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие.

Известно также о том, что Запад обязался не расширять НАТО на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось «устным обещанием».

Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло «недопонимание» и таких обещаний никто никому никогда не давал.

«Дух» заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды «духа» станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы», — говорится в тексте статьи хорватского журналиста.

По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза.

«Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему «что бы было, если бы», — заключил автор.

Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера о том, что НАТО «ни на пядь» не продвинется на восток.

По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент Владимир Путин в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая «многочисленные нарушения западных обещаний».

«Если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис.

Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: «Где это написано? Нигде!» — говорится в статье.